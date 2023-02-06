رئيس وزراء اليابان يبدأ الحوار حول دعم تربية الأطفال

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ساكاي - (جيجي برس) - بدأ رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو يوم السبت الحوار مع أولياء الأمور حول دعم تربية الأطفال.

تم تصميم الحوار لسماع الآراء مباشرة من أولياء الأمور حيث أن كيشيدا يضع أولوية سياسته العليا على دعم الأطفال.

عقد الحوار الأول في ساكاي بمحافظة فوكوي بوسط اليابان، حيث أعرب المشاركون عن مخاوفهم المالية المتعلقة بتربية الأطفال.

في وقت سابق يوم السبت، زار كيشيدا منشأة لرعاية الأطفال في شركة كوماتسو لتصنيع آلات البناء في كوماتسو بمحافظة إيشيكاوا المجاورة.

يخطط كيشيدا لإجراء مثل هذا الحوار والزيارات مرة واحدة كل أسبوعين تقريبًا حيث تخطط حكومته لوضع مخطط لإجراءات جذرية لمعالجة انخفاض معدل المواليد في البلاد في نهاية شهر مارس/ آذار.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)