【فيديو】الشتاء في اليابان.. انطلاق مهرجان سابورو للثلوج والجليد بحضور جماهيري للمرة الأولى منذ بدء جائحة كورونا

أخبار اليابان

بدأ مهرجان سابورو السنوي للثلج يوم السبت في عاصمة هوكايدو، وافتتح أماكنه للجمهور لأول مرة منذ ثلاث سنوات ويضم 160 منحوتة مصنوعة من الثلج والجليد.

عاد المهرجان، وهو أحد أكبر احتفالات اليابان الشتوية التي يعود تاريخها إلى عام 1950، إلى سابق عهده بعد أن أقيم عبر الإنترنت خلال العامين الماضيين بسبب جائحة فيروس كورونا.

يجذب مهرجان الثلج في سابورو عادةً أكثر من مليوني سائح محلي وأجنبي كل عام، حيث شهد عام 2019 عددًا قياسيًا من الزائرين يبلغ 2.74 مليون شخص.

وقد انطلق مهرجان سابورو للثلج لأول مرة في عام 1950 من قبل مجموعة من طلبة المدارس الثانوية، الذين صنعوا منحوتات ثلجية في الحديقة، وتطور المهرجان ليكون أحد المهرجانات الشتوية الأطول والأكثر شهرة في اليابان والعالم أيضًا.

تشمل المعروضات منحوتات تظهر مبنى تاريخي في إمبلي بارك في بريطانيا، المنزل الشتوي لعائلة فلورنس نايتنجيل، مؤسسة التمريض الحديث ، لإظهار الامتنان للعاملين الطبيين الذين يكافحون فيروس كورونا.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)