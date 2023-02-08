احتدام المنافسة في سوق الروبوتات الجراحية في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - بدأ سوق الروبوتات الجراحية في اليابان، الذي يهيمن عليه شركات أمريكية، يشهد اشتداد المنافسة مع إطلاق المنتجات المحلية.

تسبب الجراحة بمساعدة الروبوت ضررًا أقل لجسم المريض حيث يمكن للروبوتات أداء المهام بدقة أكبر من الأيدي البشرية.

تم تغطية المزيد والمزيد من العمليات الجراحية باستخدام الروبوتات من قبل التأمين الصحي العام في اليابان في السنوات الأخيرة. إذا انخفضت الأسعار نتيجة للمنافسة المتزايدة، فقد يساعد ذلك في انتشار استخدام مثل هذه الروبوتات.

في الجراحة باستخدام الروبوت، يتم عمل عدة ثقوب صغيرة في جسم المريض، ويتم إدخال أجهزة مرنة من خلال الثقوب. يتحكم الطبيب في الروبوت أثناء مشاهدة صورة ثلاثية الأبعاد كبيرة. العمليات الجراحية بمساعدة الروبوت أقل عرضة للنزيف ولا تترك سوى ندوب صغيرة على جسم المريض.

يتمتع نظام ”دافنشي“ التابع لشركة انتيوتف سرجكال الأمريكية بحصة ساحقة من سوق الروبوتات الجراحية العالمية. حصل النظام على الموافقة التنظيمية في اليابان في عام 2009، ويغطي التأمين الصحي العام ما مجموعه 29 نوعًا من الجراحة، خاصة السرطان. يتم الآن نشر حوالي 570 روبوت دافنشي في المرافق الطبية في جميع أنحاء اليابان.

(النص الأصلي باللغة االانكليزية، جيجي برس)