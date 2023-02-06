رئيس الوزراء الياباني يعتذر عن تصريحات أحد مساعديه السابقين المناهضة للمثليين

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طوكيو - (جيجي برس) -- اعتذر رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو يوم الاثنين عن تصريحات تمييزية حول المثليين والزواج من نفس الجنس التي أدلى أحد مساعديه قبل أن تتم إقالته إثر تلك التعليقات.

أقال كيشيدا مؤخرًا ماسايوشي أراي من منصب السكرتير التنفيذي لرئيس الوزراء بسبب تصريحاته غير الرسمية يوم الجمعة بأنه يكره رؤية المثليين ويكره العيش بجانب هؤلاء الأشخاص.

وقال كيشيدا في اجتماع اتصال للحكومة المركزية والمعسكر الحاكم ”من المؤسف أن (التصريحات) تسببت في سوء فهم بين الشعب“. ”أود أن أعتذر للأشخاص الذين تضرروا من هذه التصريحات“.

وفي يوم الاثنين أيضًا، قال كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو أمام اجتماع لجنة الميزانية بمجلس النواب ”إن إدارة كيشيدا تهدف دائمًا إلى مجتمع متنوع وشامل“.

وأضاف ماتسونو، المتحدث باسم الحكومة اليابانية ”من المؤسف أن تكون التصريحات قد أحدثت سوء فهم بين الشعب وأود أن أعتذر عن هذا الأمر“.

جدير بالذكر أن اليابان هي الدولة الوحيدة من دول مجموعة السبع التي لا تعترف بالزواج بين شخصين من الجنس نفسه. وينص الدستور الياباني على أن ”الزواج يجب أن يقوم فقط على الرضا المتبادل لكلا الجنسين“ وعلى ”الحقوق المتساوية للزوج والزوجة“.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)