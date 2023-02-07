ميتسوبيشي تكتب فصل النهاية في مشروع تصنيع طائرة الركاب

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طوكيو - (جيجي برس) - تخطط شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة لوضع حد لمشروعها لتصنيع وإنتاج أول طائرة ركاب صغيرة يابانية مطورة محليًا، حسبما أفاد أشخاص مطلعون على الأمر يوم الاثنين.

تم تجميد مشروع SpaceJet فعليًا منذ عام 2020 بسبب التأخير في أعمال التطوير وتراجع الطلب على الطائرات وسط جائحة كورونا.

تعتقد ميتسوبيشي الآن أنه من غير المرجح أن يكون المشروع مربحًا.

مشروع سبيس جيت، الذي انطلق في عام 2008، هو أول محاولة من قبل اليابان لتطوير طائرة ركاب من الصفر منذ التطوير الذي قادته الحكومة لمحرك توربيني YS-11 في الستينيات.

ومع ذلك، بسبب الافتقار إلى الدراية اللازمة للتطوير والتسويق تم تأجيل المشروع مرارًا وتكرارًا، وتوسعت تكاليف التطوير بما يتجاوز التوقعات. في النتائج المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في مارس/ آذار 2020، سجلت الشركة خسارة قدرها 263.3 مليار ين تتعلق بأعمال تطوير الطائرة، والتي كانت عبئًا على الإدارة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)