اليابان ترسل تعازيها لتركيا إثر الزلزال المدمّر

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) -- بعث رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو برسالة تعزية إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الاثنين بعد زلزال كبير ضرب تركيا في وقت سابق من اليوم، مما أسفر عن مقتل العديد من الأشخاص.

وقال كيشيدا في الرسالة إنه يشعر بحزن عميق وأعرب عن تعازيه القلبية لأولئك الذين فقدوا حياتهم في الزلزال وتعاطفه مع المتضررين.

وقال كيشيدا أيضًا إن اليابان ستقف دائمًا إلى جانب تركيا.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)