كيشيدا يتعهد ببذل جهود شاملة لحل قضية جزر الكوريل مع روسيا

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طوكيو - (جيجي برس) -- تعهد رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو يوم الثلاثاء ببذل جهود شاملة لحل القضية الإقليمية القائمة منذ عقود بين بلاده وروسيا بشأن أربع جزر شمال غرب المحيط الهادئ، والمعروفة باسم الأقاليم الشمالية في اليابان وجزر الكوريل في روسيا.

وقال كيشيدا في التجمع الوطني للمطالبة بعودة الأقاليم الشمالية، الذي عقدته الحكومة وغيرها في طوكيو، إنه وسط الغزو الروسي لأوكرانيا، فإن العلاقات اليابانية الروسية ”في وضع صعب“. تم تحديد يوم 7 فبراير/ شباط كيوم الأقاليم الشمالية في اليابان.

وقال كيشيدا ”نتمسك بسياسة إبرام معاهدة سلام (مع روسيا) بعد حل الخلاف الإقليمي“، مضيفا ”من الضروري أن تتضافر جهود الحكومة والشعب في معالجة هذا الأمر“.

استولى الاتحاد السوفياتي السابق على الجزر الواقعة قبالة هوكايدو، شمال اليابان، من اليابان في نهاية الحرب العالمية الثانية وطالبت اليابان بها منذ فترة طويلة. ولم تعلن روسيا واليابان رسميا انتهاء الأعمال القتالية في الحرب العالمية الثانية بسبب المواجهة بينهما بشأن مجموعة الجزر الواقعة قبالة جزيرة هوكايدو في أقصى شمال اليابان.

وقال كيشيدا إن برامج التبادل مع روسيا، بما في ذلك برنامج زيارات للمقابر العائلية في الجزر من قبل سكان يابانيين سابقين، هي من بين ”القضايا ذات الأولوية القصوى“ للمضي قدما في العلاقات اليابانية الروسية. وقال ”آمل أن يتغير الوضع في أسرع وقت ممكن للسماح بإعادة (البرامج)“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)