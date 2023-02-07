محكمة يابانية ترفض دعوى قضائية متعلقة بدعم الجيل الثاني من الهيباكوشا

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هيروشيما - (جيجي برس) -- رفضت محكمة هيروشيما يوم الثلاثاء دعوى تعويض مقدمة ضد الحكومة اليابانية بسبب عدم وجود دعم لأطفال الناجين من القنبلة الذرية ”هيباكوشا“.

ورفضت المحكمة الدعوى من قبل 28 ممن يُسمون بالجيل الثاني من الهيباكوشا، الذين طالبوا بـ 100 ألف ين للفرد كتعويض. لقد زعموا أن استبعاد أطفال الناجين من القنبلة الذرية من نطاق الأشخاص المؤهلين لإعانة الناجين يرقى إلى التقاعس التشريعي غير القانوني.

وفقًا للشكوى، جادل المدعون بأن العديد من الهيباكوشا من الجيل الثاني عانوا من أذى نفسي بسبب مخاوف على صحتهم، حيث لا يمكن إنكار احتمال وجود آثار وراثية من إشعاع القنبلة الذرية على أطفال الناجين.

لقد جادلوا بضرورة اتخاذ تدابير تشريعية لتقديم المساعدة للجيل الثاني من الهيباكوشا.

وكانت الحكومة قد دعت إلى رفض هذا الادعاء، بحجة أنه لم يتم إظهار الدليل العلمي للتأثيرات الجينية للأضرار الإشعاعية الناجمة عن القنبلة الذرية.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)