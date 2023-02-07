رئيس مؤسسة نيبون يعلن عن حرصه على تعزيز السلام في ميانمار

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بانكوك - (جيجي برس) -- أعرب يوهي ساساكاوا، رئيس مؤسسة نيبون، التي ساعدت جيش ميانمار وجيش أراكان على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، عن حرصه على تعزيز مفاوضات السلام في العديد من مناطق الصراع الأخرى.

قال ساساكاوا، الذي زار راخين يوم السبت، لوكالة جيجي برس إن جيش الدولة وجيش أراكان، وهي منظمة مسلحة عرقية نشطة في ولاية راخين الغربية في ميانمار، قد أسسوا نظامًا لتبادل المعلومات، والأمور ”تسير بسلاسة غير متوقعة“ بموجب اتفاق وقف إطلاق النار. وقال ”نرغب في استخدام (العملية في راخين) كنموذج لمناطق (صراع) أخرى“.

في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، وافق جيش ميانمار وجيش أراكان على وقف الأعمال العدائية أثناء استمرار أنشطة المساعدات الإنسانية، بوساطة مؤسسة نيبون. قال ساساكاوا، الذي يعمل كممثل للحكومة اليابانية للمصالحة الوطنية في ميانمار: ”لقد علمت أن العديد من المشاكل تم حلها من خلال المحادثات“.

كخطوة أولى في دعمها لراخين، تخطط المؤسسة لتوفير حوالي 23300 بطانية للنازحين في الولاية بحلول نهاية مارس/ آذار.

ويهدف إلى بناء مدارس وعيادات ومساكن للعائدين في المرحلة الثانية. وتدعو المؤسسة جيش الدولة وجيش أراكان لمناقشة متى وأين يجب بناء مثل هذه المرافق.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)