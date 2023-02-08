نينتندو تخفض تقديرات أرباح العام بأكمله

أخبار اليابان

كيوتو - (جيجي برس) - قالت شركة نينتندو يوم الثلاثاء إنها خفضت توقعاتها لأرباح السنة المنتهية في الشهر المقبل بسبب تباطؤ مبيعات وحدة التحكم في ألعاب الفيديو سويتش.

وخفضت الشركة اليابانية توقعاتها لأرباحها الصافية بمقدار 30 مليار ين إلى 370 مليار ين، بانخفاض 22.5٪ عن العام السابق.

وخفضت نينتندو توقعات أرباحها التشغيلية بمقدار 20 مليار ين إلى 480 مليار ين، بانخفاض 19٪ عن العام السابق. تم تخفيض توقعات المبيعات بمقدار 50 مليار ين إلى 1.6 تريليون ين ، بانخفاض 5.6 بالمائة.

كما خفضت الشركة توقعات مبيعاتها من سويتش بمقدار مليون وحدة إلى 18 مليون وحدة.

وقال شونتارو فوروكاوا ، رئيس شركة نينتندو، في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت: ”لم تكن المبيعات الخارجية كبيرة كما شوهدت في موسمي العطلات السابقين، على الرغم من أنه تم حل قيود الإنتاج بسبب نقص أشباه الموصلات إلى حد كبير“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)