نينتندو ترفع الأجور بنسبة 10٪

أخبار اليابان

كيوتو- (جيجي برس) -- قالت شركة نينتندو إنها ستطبق زيادة في الأجور بنسبة 10٪ لجميع الموظفين بما في ذلك العمال المتعاقدون والعاملين بدوام جزئي في مراجعة الأجور في أبريل/ نيسان.

سترفع نينتندو أيضًا رواتب البداية للموظفين ينضمّون إلى الشركة اليابانية في أبريل / نيسان أو فيما بعد بنسبة 10٪.

قال الرئيس شونتارو فوروكاوا في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء إن الزيادات في الأجور مصممة لمساعدة موظفيها على مواجهة ارتفاع الأسعار مع تأمين موارد بشرية ممتازة.

وقال ”ارتفاع الأسعار يزيد العبء المالي على عمالنا“. ”لا غنى عن اكتساب الموارد البشرية المتميزة لتحسين قدرتنا التنافسية على المدى الطويل“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)