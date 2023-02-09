رئيس الوزراء الياباني إيجابي بشأن سن قانون حماية المثليين

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) -- أشار رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو يوم الأربعاء إلى موقف إيجابي بشأن سن مبكر لمشروع قانون لتعزيز الفهم العام لأفراد مجتمع الميم.

وقال كيشيدا في اجتماع للجنة الميزانية بمجلس النواب إن الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم يستعد لتقديم مشروع القانون هذا إلى البرلمان. وقال ”سنحترم ونراقب تحركات المشرعين“.

صاغت مجموعة من المشرعين فوق الحزبيين في مايو/ أيار 2021 مشروع قانون يلزم الحكومة بوضع برنامج أساسي لتعزيز الفهم العام لأفراد مجتمع الميم. لكن الجماعة فشلت في تقديمها إلى البرلمان بسبب معارضة نواب الحزب الليبرالي الديمقراطي المحافظ.

وأكد المسؤولون التنفيذيون في مجموعة المشرعين يوم الأربعاء أنها ستهدف إلى إقرار القانون قبل أن تستضيف اليابان قمة زعماء مجموعة الدول السبع الديمقراطية الكبرى في هيروشيما في مايو.

”تعد قمة مجموعة الدول السبع فرصة جيدة لعرض قيم اليابان وتنوعها ومجتمعها المتسامح. ومن الضروري سن القانون قبل (قمة) مجموعة السبعة“، هذا ما قالته تومومي إينادا، أحد كبار المشرعين بالحزب الليبرالي االديمقراطي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)