رصد بالون مجهول قبالة جنوب غرب اليابان في عام 2022

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) -- قال كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو يوم الخميس إن اليابان اكتشفت بالونًا مجهولًا يطير فوق أعالي البحار غرب منطقة كيوشو الجنوبية الغربية في يناير/ كانون الثاني من العام الماضي.

وقال ماتسونو في مؤتمر صحفي إن البالون يشبه بالون التجسس الصيني الذي أسقطته الولايات المتحدة مؤخرًا.

قال إن الحكومة عثرت على البالون من خلال أنشطة جمع المعلومات والمراقبة العادية.

تم رصد أجسام مماثلة تطير فوق محافظتي أوموري وميياغي، في شمال شرق اليابان، في عامي 2020 و 2021. وستستكشف الحكومة روابطها المحتملة مع الصين.

وقال ماتسونو ”سنواصل التعاون مع حلفائنا وسنبذل قصارى جهدنا لجمع المعلومات عن البالونات وتحليلها باهتمام كبير“.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)