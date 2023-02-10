الانتهاء من تصميم جناح اليابان في أوساكا إكسبو 2025

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) -- تم الانتهاء من تصميم جناح اليابان في معرض أوساكا إكسبو الدولي 2025 الذي سيعقد في مدينة أوساكا بغرب اليابان، حسبما علم يوم الخميس.

أشرف على تصميم الجناح أوكي ساتو، الذي صمم المرجل في دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية بطوكيو التي أقيمت في عام 2021.

سيتم بناء المبنى المكون من ثلاثة طوابق على مساحة حوالي 1.3 هكتار. سيبدأ البناء هذا الصيف أو في وقت لاحق.

سيتم استخدام الأخشاب المصفحة، والتي تتميز بالمتانة العالية، في الجدران الداخلية والخارجية للمبنى. سيتم تأجير الأخشاب من جمعية Japan Cross Laminated Timber Association، وبعد هدم المبنى، سيتم تقديمها للحكومات والشركات المحلية لإعادة استخدامها.

حتى الآن، تم اختيار خمس حكومات محلية وثماني شركات لاستلام الأخشاب بعد إكسبو 2025.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)