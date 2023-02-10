زراعة الكمأ بشكل اصطناعي لأول مرة في اليابان

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طوكيو - (جيجي برس) -- قال معهد أبحاث الغابات ومنتجات الغابات الياباني يوم الخميس إنه نجح في زراعة نوع من الكمأة البيضاء عالية القيمة بشكل مصطنع على أساس تجريبي لأول مرة في البلاد.

قال المعهد إنه يهدف إلى تطوير تقنية لزراعة الكمأة، على أمل الحصول على إمدادات مستقرة من الشهي. يعتقد المعهد أن إنشاء مثل هذه التقنية سيستغرق حوالي 10 سنوات.

وتعد الكمأة من بين أندر وأفخر الأطعمة في العالم، وتتميز بعطرها ونكهتها القوية، إذ يمكن لكمية قليلة منها أن تطغى بسهولة على مكونات نكهة طبق ما. وعادة ما تنمو الكمأة تحت الأرض بالقرب من جذور أشجار معينة مثل أشجار البلوط، والزان، والبتولا، والحور، والصنوبر، خلال أشهر معدودة وقليلة من السنة، تبدأ في أكتوبر/تشرين الأول.

في اليابان، ينمو أكثر من 20 نوعًا من الكمأ في البرية. لكن لا توجد في البلاد تقنيات زراعة ثابتة ويستورد الكمأ بأسعار مرتفعة.

استهدف المعهد نوعًا من الكمأة منتشرًا من محافظة إيواتي الشمالية الشرقية إلى محافظة أوكاياما الغربية وتم تأكيده كنوع جديد في عام 2016. وهو يختلف عن الكمأة البيضاء التي تنمو في أوروبا.

وأعرب رئيس الفريق ياماناكا تاكاشي عن أمله في إمكانية استخدام نتائج المشروع التجريبي لتطوير تقنية لإنتاج الكمأ بكميات كبيرة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)