اليابان تدعم تركيا في مواجهة آثار الزلزال

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) -- تتزايد التحركات في اليابان لتقديم الدعم للأشخاص المتضررين من الزلزال الهائل الذي ضرب تركيا يوم الاثنين.

يوم الثلاثاء، بدأ موظفو جمعية الإغاثة اليابانية، وهي منظمة غير حكومية في تقديم إمدادات الإغاثة مثل البطانيات والحفاضات الورقية، للمتضررين في تركيا.

تلقت المنظمة غير الحكومية، ومقرها في حي شيناغاوا بطوكيو، والتي أعلنت عن إطلاق برنامج دعم الطوارئ مباشرة بعد وقوع الزلزال، تبرعات بأكثر من 20 مليون ين بحلول يوم الخميس.

وقال مسؤول في جمعية الإغاثة في اليابان: ”التبرعات تأتي بوتيرة أسرع مقارنة بالزلازل السابقة“. وأشار المسؤول إلى أن هذا قد يكون بسبب اهتمام اليابانيين بشكل تقليدي بتركيا وكثير من الناس يولون اهتمامًا وثيقًا للشؤون العالمية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

أرسلت شركة Peace Winds Japan فريق دعم طارئ من الأطباء والممرضات وطاقم إنقاذ إلى تركيا. منذ وصوله إلى تركيا يوم الثلاثاء، شارك الفريق في أعمال مثل توزيع المياه والطعام والسلع الأخرى، وفقًا لمنظمة غير حكومية مقرها مدينة جينسيكيكوغين في محافظة هيروشيما بغرب اليابان.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)