تساقط ثلوج كثيفة على العديد من مناطق اليابان

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طوكيو- (جيجي برس) -- ضرب تساقط الثلوج والأمطار أجزاء كثيرة من اليابان يوم الجمعة حيث تسبب نظام الضغط المنخفض في تحرك جبهة من الشرق إلى الشمال الشرقي من منطقة كيوشو الجنوبية الغربية.

تساقطت الثلوج والأمطار بشكل رئيسي في الجزء الجنوبي من منطقة توهوكو الشمالية الشرقية وكذلك شرق وغرب اليابان خلال الصباح. شوهد نظام الضغط المنخفض يمر عبر الساحل الجنوبي لجزيرة هونشو الرئيسية في اليابان حتى وقت مبكر من يوم السبت.

دعت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية الناس إلى توخي الحذر من تساقط الثلوج بكثافة في منطقة كانتو الشرقية ومنطقة كوشين الوسطى ومحافظة شيزوكا في وسط اليابان ومقاطعات مياجي وفوكوشيما في توهوكو.

وحذرت الوكالة من انهيارات ثلجية وتراكم ثلوج على خطوط الكهرباء واضطراب في حركة المرور في المناطق. كما نشرت تحذيرات من تساقط ثلوج كثيفة في معظم أنحاء طوكيو ، ومحافظة سايتاما ، شمال العاصمة ، ومحافظة ناغانو المركزية ، وفي جميع أنحاء محافظة ياماناشي ، غرب طوكيو.

نصحت وزارة النقل الناس في المناطق التي تتساقط فيها الثلوج بكثافة بالامتناع عن السفر غير الضروري واستخدام الإطارات الشتوية وسلاسل الثلج عند القيادة. تم إغلاق بعض أقسام الطرق السريعة التي تديرها شركة بسبب تساقط الثلوج.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)