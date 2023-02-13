إلغاء إلزامية وضع الكمامات في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) -- قررت الحكومة اليابانية يوم الجمعة السماح للأفراد باحتيار وضع الكمامات من عدمه في الأماكن المغلقة أو في الهواء اعتبارًا من 13 مارس/ آذار.

ستواصل الحكومة التوصية بوضع الكمامات في مواقف معينة مثل القطارات المزدحمة.

مع اقتراب العالم من العام الرابع منذ بدء جائحة كورونا لا يزال يوصى بوضع الكمامات في اليابان حتى الآن، على عكس أوروبا والولايات المتحدة.

ستتبنى الحكومة إرشادات جديدة ترى أنه من غير الضروري وضع الكمامات في وسائل النقل العام حيث يجلس جميع الركاب، مثل قطارات الطلقة وحافلات الطرق السريعة، لكنها توصي بوضعها في قطارات وحافلات الركاب المزدحمة، وكذلك في المؤسسات الطبية ومرافق رعاية المسنين.

بالنسبة لوضع الكمامات في المدارس، سيتم تطبيق قاعدة جديدة اعتبارًا من 1 أبريل/ نيسان، بداية العام الدراسي في اليابان، حيث لن يُطلب من الطلاب وغيرهم وضع الكمامات أثناء الأنشطة التعليمية مثل الفصول الدراسية. سيسمح لهم أيضًا بحضور احتفالات التخرج من المدرسة دون وضع الكمامات قبل سريان الإرشادات الجديدة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)