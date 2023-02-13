شكوك حول ما إذا كان بإمكان اليابان حقًا إسقاط بالونات التجسس

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) -- أثار العديد من المسؤولين المعنيين بالدفاع في اليابان مخاوف بشأن جدوى قيام قوات الدفاع الذاتي بإسقاط بالونات التجسس التي تحلق فوق البلاد.

أدى إسقاط مقاتلة أمريكية لمنطاد تجسس صيني مشتبه به في وقت سابق من هذا الشهر إلى تسليط الضوء على أجسام مماثلة شوهدت تطفو فوق اليابان في السنوات القليلة الماضية.

تبنت وزارة الدفاع اليابانية موقفًا بأنها لن تستبعد إمكانية إسقاط مثل هذه الأجسام، قائلة إن اقتحام المجال الجوي بواسطة منطاد أجنبي سيتم التعامل معه وفقًا لذلك.

ومع ذلك، قال الكثيرون داخل مجتمع الدفاع إنه سيكون من الصعب بالفعل على اليابان إسقاط بالونات التجسس بسبب صعوبة الحصول على إذن لقوات الدفاع الذاتى لاستخدام الأسلحة وأيضًا من حيث المهارات.

تم رصد أجسام طائرة مماثلة تطير فوق منطقة توهوكو شمال شرق اليابان في يونيو/ حزيران 2020 وفي سبتمبر/ أيلول 2021.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)