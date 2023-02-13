ارتفاع معدل تغيير الوظائف بين الأشخاص في الأربعينيات والخمسينيات من العمر في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) -- يغير المزيد والمزيد من الأشخاص في الأربعينيات إلى الخمسينيات من العمر وظائفهم في اليابان، وهو اتجاه يتحدى النظرية المعروفة بأن 35 هو الحد الأقصى من حيث العمر لإجراء تغيير مهني.

يأتي هذا الاتجاه في الوقت الذي تتسابق فيه الشركات التي تفتقر إلى الموظفين لتوظيف عمال يمكنهم التدخل فورًا لملء المناصب الإدارية أو الهندسية. لقد خلقت جائحة كوورنا أيضًا فرصة لموظفي الشركات في منتصف العمر لإعادة التفكير في حياتهم.

قام رجل يبلغ من العمر 51 عامًا، ويعمل حاليًا في شركة تصنيع في منطقة تشوبو الوسطى، بتغيير وظيفته لأول مرة في حياته المهنية العام الماضي.

قال الرجل إنه غير رأيه بعد أن أصبح محبطًا بسبب تعيين الموظفين في شركته القديمة. وقال: ”إذا لم يتم الاتصال بي (بعرض عمل آخر)، فإن خيار تغيير الوظيفة لم يكن ليخطر ببالي أبدًا“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)