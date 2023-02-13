اليابان ترسل إمدادات طبية إلى تركيا وتدعم سوريا

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) -- قالت وزارة الدفاع اليابانية إن طائرة حكومية يابانية ستغادر في وقت مبكر يوم الاثنين لنقل معدات طبية إلى تركيا التي ضربتها زلازل قوية الأسبوع الماضي.

وقال مسؤولون بالوزارة إن فريقا طبيا من 36 عضوا سيستخدم الإمدادات غادر إلى تركيا مساء الأحد.

وقالت الوزارة إن اليابان ستقيم أيضًا مكتب اتصال في تركيا لجمع المعلومات والتواصل مع الأطراف المعنية.

قال كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو في مؤتمر صحفي إن الحكومة تعمل على تزويد تركيا وسوريا المجاورة بالمساعدات المالية الإنسانية باستخدام برنامجها الرسمي للمساعدة الإنمائية.

وقال ماتسونو: ”نحن، الدولة التي عانت من العديد من الكوارث الطبيعية واسعة النطاق، بما في ذلك زلزال مارس/ آذار 2011 وتسونامي، ملتزمون بتقديم أقصى قدر من الدعم“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)