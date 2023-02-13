توجيه تهم إضافية للمشتبه به في اغتيال شينزو آبي

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نارا - (جيجي برس) - أرسلت الشرطة اليابانية أوراقًا إلى المدعين العامين الاثنين تتهم تيتسويا ياماغامي، المتهم بإطلاق النار على رئيس الوزراء الأسبق شينزو آبي، بارتكاب جرائم إضافية.

اتهم ياماغامي حديثًا بإلحاق أضرار بمبنى كان يضم منشأة مرتبطة بكنيسة التوحيد الدينية في مدينة نارا في 7 يوليو/ تموز من العام الماضي بإطلاق النار من مسدس وصنع أسلحة بدون إذن وعرقلة حرية الانتخابات.

أخبر الرجل البالغ من العمر 42 عامًا المحققين من قسم شرطة محافظة نارا أنه أجرى اختبارًا لإطلاق مسدس يدوي الصنع في منشأة مرتبطة بكنيسة التوحيد. صادرت الشرطة عدة بنادق قاتلة من منزله.

يمثل تحرك الشرطة يوم الاثنين ضد ياماغامي نهاية لتحقيقها في إطلاق النار في يوليو/ تموز 2022 على آبي، وهي جريمة قتل غير مسبوقة لرئيس وزراء سابق.

تم توجيه الاتهام إلى ياماغامي في 13 يناير/ كانون الثاني بعد أكثر من خمسة أشهر من التقييم النفسي بتهمة إطلاق النار على آبي حتى الموت في نارا في 8 يوليو/ تموز عندما كان رئيس الوزراء الأسبق يلقي خطابًا انتخابيًا.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)