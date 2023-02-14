اليابان ترسل طائرة محملة بإمدادات طبية طارئة إلى تركيا

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) -- غادرت طائرة حكومية يابانية تحمل حوالي 15 طناً من المعدات الطبية وسلع أخرى مطار ناريتا الدولي بالقرب من طوكيو بعد ظهر يوم الاثنين متوجهةً إلى تركيا التي ضربها زلزال قوي تسبب في دمار شديد.

سيستخدم فريق طبي ياباني المعدات لعلاج المصابين في الزلازل المدمرة. ومن المتوقع أن تصل الطائرة التي تديرها قوات الدفاع الذاتي الجوية إلى تركيا اليوم الثلاثاء.

تشمل الشحنة خيامًا طبية كبيرة مع مرافق جراحية، أجهزة تهوية، آلات أشعة سينية، معدات لتنقية الدم، والتي تُستخدم لعلاج متلازمة السحق، وهي حالة قاتلة في كثير من الأحيان بسبب الوقوع تحت الأنقاض لفترة طويلة.

وصل الفريق الطبي الياباني المكون من 36 عضوا إلى تركيا يوم الاثنين بعد مغادرة طوكيو في رحلة تجارية ليلة الأحد.

صرح كبير أمناء مجلس الوزراء، هيروكازو ماتسونو، في مؤتمر صحفي أن الحكومة تعمل على تزويد تركيا وسوريا المجاورة بالمساعدات المالية الإنسانية عبر برنامجها الرسمي للمساعدة الإنمائية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)