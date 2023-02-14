تويوتا إلى إطلاق الجيل التالي من السيارات الكهربائية في عام 2026

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طوكيو - (جيجي برس) -- تهدف تويوتا موتور إلى إطلاق سيارات كهربائية من الجيل التالي في عام 2026 تحت علامة لكزس الفاخرة من خلال تجديد أنظمة التصميم والإنتاج، حسبما قال الرئيس القادم كوجي ساتو يوم الاثنين.

أعلنت تويوتا بالفعل عن خطتها لجعل جميع سيارات لكزس تعمل بالطاقة الكهربائية بحلول عام 2035.

وقال ساتو، كبير مسؤولي العلامات التجارية لشركة تويوتا ورئيس لكزس، في مؤتمر صحفي: ”نحن بحاجة إلى نهج مختلف قليلاً عن تصنيع المركبات التقليدية الموجهة نحو الاحتراق“. وسيخلف أكيو تويودا في منصب الرئيس والمدير التنفيذي لشركة السيارات الرائدة في العالم في الأول من أبريل/ نيسان.

وأشار ساتو إلى أن ”الوقت قد حان الآن“ لصنع البطاريات والمنصات وطرق الإنتاج ”الأنسب“ للسيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات الكهربائية.

تويوتا ستكشف التفاصيل في أبريل/ نيسان أو في وقت لاحق.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)