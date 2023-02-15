اليابان تمنح الشرطة الأوكرانية حزم حرارية لمواجهة فصل الشتاء

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) -- قالت الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء إنها ستمنح الشرطة الوطنية الأوكرانية عبوات حرارية وعاكسات للاستخدام مرة واحدة لسلامة المرور لمساعدة الدولة التي مزقتها الحرب على اجتياز فصل الشتاء.

في مساعدات المنحة الطارئة الإضافية، سيتم تسليم سلع تبلغ قيمتها حوالي 550 ألف دولار عبر مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، أو مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع.

وفقًا لوزارة الخارجية، ازدادت حوادث المرور الليلية في أوكرانيا بسبب انقطاع التيار الكهربائي في أعقاب الهجمات العسكرية الروسية على منشآت الطاقة.

ستوفر اليابان 130.000 حزمة حرارية و 20.000 سترة عاكسة لضباط الشرطة الأوكرانيين المشاركين في أنشطة مراقبة حركة المرور و 160.000 سوار معصم عاكسة للسكان.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)