وفاة شوئتيشيرو تويودا نجل مؤسس تويوتا عن عمر يناهز 97 عامًا

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طوكيو - (جيجي برس) -- توفي الرئيس الفخري لشركة تويوتا موتور شوئيتشيرو تويودا، نجل مؤسس شركة تويوتا موتور ووالد الرئيس التنفيذي الحالي أكيئو تويودا، بسبب أزمة قلبية عن عمر يناهز 97 عامًا.

ولد تويودا في مدينة ناغويا بوسط اليابان كأول ابن لمؤسس شركة تويوتا كيشيرو تويودا. كان جده ساكيتشي تويودا، مخترع النول الآلي.

وبدأ شوئيتتشيرو تويودا مسيرته المهنية في شركة تويوتا في عام 1952، وخلال 10 أعوام وصل لمنصب المدير الإداري، ثم منصب نائب رئيس الشركة في عام 1972، ثم منصب رئيس قسم التسويق في عام 1981، ولاحقاً رئيس مجلس إدارة الشركة.

وفي عام 1999، أصبح تويودا رئيسا فخريا، وتراجع عن الخطوط الأمامية للإدارة، وواصل دعم ابنه أكيئو الذي أصبح رئيسا للشركة في عام 2009.

وقام شوئيتتشيروا تويودا بدور محوري في توسع علامة لكزس الفاخرة بالأسواق العالمية خلال فترة إدارته لتويوتا، مع ريادته وسبقه لجميع المنافسين في تطوير التقنيات الهجينة المتطورة للسيارات، وترك بصمة لا تُنسى على صناعة السيارات اليابانية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)