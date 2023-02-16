اليابان توجه أصابع الاتهام للصين بخصوص ”مناطيد التجسس“

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - قالت وزارة الدفاع اليابانية يوم الثلاثاء إن البالونات المشبوهة التي تم العثور عليها وهي تحلق في المجال الجوي الياباني يشتبه بقوة أنها مناطيد تجسس صينية.

وقالت الوزارة إن الحكومة طالبت الصين عبر القنوات الدبلوماسية بتوضيح الحقائق حول تلك المناطيد.

كما أكدت وزارة الدفاع اليابانية أن ”انتهاك المجال الجوي بمناطيد استطلاع أجنبية غير مأهولة وغيرها من الوسائل أمر غير مقبول على الإطلاق“.

وقالت الوزارة إن المناطيد المشبوهة تشمل تلك التي تم العثور عليها وهي تحلق فوق محافظة كاغوشيما في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، ومدينة سينداي في يونيو/ حزيران 2020 ومحافظة أووموري في سبتمبر/ أيلول 2021.

وقالت مصادر وزارة الدفاع إن التحليل مبني على معلومات استخبارية من الولايات المتحدة حول المنطاد الصيني الذي أسقطه الجيش الأمريكي يوم 4 فبراير/شباط. وتزعم الصين أنه كان ”مركبة جوية مدنية“ تستخدم لأبحاث المناخ.

وأضافت الوزارة أنها ستكثف عملياتها لجمع المعلومات عن مثل هذه الأجسام الطائرة وتعزيز مراقبتها.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)