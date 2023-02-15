روسيا تنتقد مسيرة ”الأراضي الشمالية“ التي تطالب بإعادة الجزر اليابانية

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - انتقدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الثلاثاء حدثًا سنويًا أقيم في اليابان في يوم الأقاليم الشمالية في البلاد في 7 فبراير/ شباط ووصفته بأنه معادٍ بشكل بارز لروسيا.

واعترفت بأن موقف اليابان الذي ظهر في الحدث تأثر بغزو روسيا لأوكرانيا.

في 7 فبراير/ شباط، استضافت الحكومة اليابانية وآخرون التجمع الوطني هذا العام للمطالبة بعودة الأقاليم الشمالية في طوكيو.

تُعرف أربع جزر في شمال غرب المحيط الهادئ المتنازع عليها منذ عقود مع روسيا باسم الأقاليم الشمالية في اليابان. تم الاستيلاء عليها من قبل الاتحاد السوفيتي السابق من اليابان في نهاية الحرب العالمية الثانية.

ووصف نداء تم تبنيه في الحدث سيطرة روسيا على الجزر بأنها احتلال غير شرعي لأول مرة منذ خمس سنوات.

يشار إلى أن الفعاليات تعقد سنوياً في يوم «الأراضي الشمالية»، وهو السابع من فبراير/ شباط.

وتقول اليابان إن الاتحاد السوفييتي سيطر على الجزر بصورة غير قانونية، عقب أن استسلمت اليابان في الحرب العالمية الثانية في 15 أغسطس/ آب 1945. وتقول روسيا إن هذا الإجراء كان مشروعًا.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)