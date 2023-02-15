اليابان تراجع معايير استخدام الأسلحة ضد بالونات التجسس التي تخترق المجال الجوي للبلاد

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) -- قال مسؤولون في الوزارة يوم الأربعاء إن وزارة الدفاع اليابانية تخطط لمراجعة معاييرها بشأن استخدام الأسلحة للرد على الطائرات بدون طيار وبالونات التجسس التي تنتهك المجال الجوي للبلاد.

وكشفت الوزارة عن الخطة في اجتماع للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم.

لم تكن الوزارة في السابق تعتبر البالونات تهديدًا أمنيًا، لكنها تعتقد الآن على ما يبدو أنها بحاجة إلى التحرك بعد ظهور بالونات التجسس المشتبه بها.

تنص المادة 84 من قانون قوات الدفاع الذاتي اليابانية على أنه عندما تتسلل طائرات أجنبية إلى المجال الجوي الياباني، يمكن لقوات الدفاع الذاتي اتخاذ التدابير اللازمة، بما في ذلك استخدام الأسلحة للدفاع المشروع عن النفس أو الإخلاء في حالات الطوارئ.

قال وزير الدفاع ياسوكازو هامادا إن اليابان يمكنها إسقاط بالون انتهك المجال الجوي للبلاد، بناءً على هذا القانون.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)