قفزة كبيرة في عدد الزوار الأجانب لليابان بعد تخلصها من قيود كورونا

أخبار اليابان

طوكيو ، 15 فبراير (جيجي برس) - قفز عدد زوار اليابان في يناير بنحو 84 ضعفًا عن العام السابق إلى 1497300 شخصًا، وذلك بفضل التخفيف الشديد للقيود الحدودية الخاصة بفيروس كورونا في الخريف الماضي، حسبما أظهرت تقديرات حكومية يوم الأربعاء.

تجاوز الرقم 1.37 مليون شخص في ديسمبر/ كانون الأول، ليوسع الاتجاه الصعودي إلى سبعة أشهر على أساس شهري ليصل إلى 55.7٪ من مستوى ما قبل الجائحة في يناير/ كانون الثاني 2019.

قالت منظمة السياحة الوطنية اليابانية إن الطلب على السفر بشكل رئيسي من أجزاء أخرى من شرق آسيا يتعافى.

حسب الدولة أو المنطقة، جاء 565200 شخص من كوريا الجنوبية و259300 من تايوان و151900 من هونغ كونغ و 88100 من الولايات المتحدة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)