عودة فريق الإنقاذ الياباني من تركيا

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طوكيو - (جيجي برس) -- عاد فريق من ضباط الشرطة ورجال الإطفاء اليابانيين إلى الوطن الأربعاء بعد أسبوع من عمليات البحث والإنقاذ في تركيا التي ضربتها زلازل ضخمة الأسبوع الماضي.

وقال هيديأكي ياماموتو، رئيس فريق الإنقاذ في حالات الطوارئ، للصحفيين في مطار هانيدا بطوكيو: ”تمكنا من إكمال مهمتنا بمساعدة الشعب التركي“.

غادر الفريق المكون من 74 عضوًا من وكالة الشرطة الوطنية ووكالة إدارة الحرائق والكوارث وخفر السواحل الياباني إلى تركيا مساء يوم 6 فبراير/ شباط بعد فترة وجيزة من الزلازل وشاركوا في عمليات البحث والإنقاذ هناك من 7 فبراير/ شباط إلى الثلاثاء.

وكان في استقبال الفريق في المطار نحو 20 تركيًا في اليابان، كانوا يحملون الزهور ولافتات تشكرهم على عملهم.

وقال السفير التركي لدى اليابان كوركوت غونغن إن الفريق قدم دعمًا مطمئنًا لبلاده من خلال مجيئه للإنقاذ فور وقوع الزلازل. وقال إن جهودهم محفورة في قلوب العديد من المواطنين الأتراك.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)