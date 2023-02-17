كوريا الجنوبية تصف اليابان بأنها جارة قريبة

أخبار اليابان

سيؤول (جيجي برس) - وصفت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية اليابان بأنها جارة قريبة في تقريرها الذي يصدر كل سنتين والذي صدر يوم الخميس.

قال التقرير الأول للدفاع الذي أصدرته إدارة الرئيس يون سوك يول، الذي تولى المنصب العام الماضي، إن اليابان هي جارة قريبة تشترك معها كوريا الجنوبية في القيم وينبغي أن تبني علاقة تعاونية موجهة نحو المستقبل.

أشارت النسخة السابقة لعام 2020 إلى اليابان فقط كدولة مجاورة.

كما ذكرت النسخة الأخيرة لعام 2022 أن سلطات الدفاع الكورية الجنوبية ستسعى جاهدة لحل المشاكل وتحسين علاقاتها مع اليابان مع تعميق التعاون الثنائي في مجال الاستخبارات.

توترت العلاقات بين سلطات الدفاع اليابانية والكورية الجنوبية بسبب قضايا من بينها حادثة 2018 التي وجهت فيها سفينة حربية كورية جنوبية رادارًا على طائرة دورية تابعة لقوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)