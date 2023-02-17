اليابان ستسقط الأجسام الطائرة غير المعروفة التي تنتهك أجواءها إذا لزم الأمر

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طوكيو - (جيجي برس) -- تبنت الحكومة اليابانية اليوم الخميس سياسة إسقاط البالونات وغيرها من الأجسام الطائرة المجهولة التي تنتهك المجال الجوي للبلاد إذا لزم الأمر.

ولجعل عملية الإسقاط ممكنة، خففت الحكومة شروط استخدام قوات الدفاع الذاتي للأسلحة ضد الأجسام الطائرة. في السابق، كانت الطائرات المقاتلة التابعة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية قادرة على استخدام الأسلحة فقط ضد الطائرات المأهولة وفقط لغرض الدفاع عن النفس أو الهروب في حالات الطوارئ.

بعد الحصول على موافقة الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم وشريكه في الائتلاف الحاكم كوميتو في نفس اليوم، أعلنت وزارة الدفاع على الفور العمليات بموجب السياسة الجديدة، التي تنص على أن قوات الدفاع الذاتي يمكنها إسقاط الأجسام المجهولة التي تحلق في المجال الجوي لليابان إذا لزم الأمر لحماية ارواح وممتلكات المواطنين وضمان سلامة الحركة الجوية.

وأشارت الوزارة إلى أنه لا يمكن استبعاد أن تلك الأجسام تحمل شيئًا ضارًا وأنها ستظل في المجال الجوي حتى بعد تلقي التحذيرات، مضيفة أنه سيتم وضع إرشادات ملموسة لاستخدام الأسلحة في وقت لاحق.

وقال رئيس أركان قوات الدفاع الذاتي، شونجي إيزوتسو، في مؤتمر صحفي إنه سيكون من الممكن لمقاتلات قوات الدفاع الذاتي تدمير البالونات بصواريخ جو - جو.

وكانت أجسام طائرة قد رصدت قرب محطة للطاقة النووية وقواعد لقوات الدفاع الذاتي اليابانية والقوات الأميركية. ويقول خبير ياباني إنه يعتقد أن الصين تحاول جمع مزيد من المعلومات عن أنشطتها.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)