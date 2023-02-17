أعضاء خفر السواحل الياباني يتحدثون عن عمليات الإنقاذ في تركيا

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طوكيو- (جيجي برس) -- تحدث 14 من أفراد خفر السواحل الياباني الذين انضموا إلى فريق الإنقاذ الدولي للإغاثة من الكوارث التابع للحكومة في جنوب تركيا، عن أنشطتهم في المنطقة التي ضربها الزلزال يوم الخميس.

وقال تادايوشي كواتا، عضو الفريق الذي بحث عن الأشخاص المحاصرين تحت المباني المنهارة، في مؤتمر صحفي في طوكيو: ”حاولنا إعادة أكبر عدد ممكن من الأشخاص إلى عائلاتهم“.

عاد أعضاء خفر السواحل الياباني (JCG) الأربعة عشر إلى ديارهم يوم الأربعاء بعد ثمانية أيام من العمليات حتى يوم الثلاثاء في تركيا، التي ضربتها الكارثة في 6 فبراير/ شباط.

وقاموا بالحفر وسط أنقاض المنازل المنهارة وقاموا بعمليات بحث وإنقاذ للضحايا وانتشلوا جثث ستة أشخاص.

وقال كواتا ”خلال أنشطتنا، تم العثور على جثة شخص بالغ بدا أنه يحمل طفلاً بين الأنقاض. شعرت بحزن شديد، لكنني جددت تصميمي على إنقاذ الناس“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)