تويوتا تستدعي 190 ألف سيارة بسبب خلل في المكابح

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) -- أبلغت شركة تويوتا موتور وزارة النقل يوم الخميس أنها ستستدعي 196984 سيارة من 14 طرازًا في اليابان لإصلاحها مجانًا بسبب معدات الفرملة الأوتوماتيكية المعيبة المضادة للاصطدام.

تشمل الطرز تويوتا نوح وسينتا ولكزس NX 250، بالإضافة إلى لاندي من سوزوكي وسولتيرا من سبوبارو، وكلاهما تزودهما تويوتا كشركة مصنعة للمعدات الأصلية.

تم تصنيع السيارات الخاضعة للاستدعاء بين سبتمبر/ أيلول 2021 ويناير/ كانون الثاني من هذا العام.

قد تفشل معدات الكبح الأوتوماتيكي في العمل بسبب خلل في الكاميرا الأمامية للتعرف على الأشخاص أو السيارات التي أمامك، وفقًا للوزارة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)