اليابان تقيم مستشفى ميدانيا لمساعدة منكوبي الزلزال المدمر في تركيا

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اسطنبول - (جيجي برس) -- بدأت الفحوصات الطبية على قدم وساق يوم الخميس في مستشفى ميداني افتتحه فريق طبي من وحدة الإغاثة في حالات الطوارئ اليابانية في منطقة في تركيا تضررت بشدة من الزلازل الهائلة الأسبوع الماضي.

يعمل حاليًا ما مجموعه 36 موظفًا يابانيًا، بما في ذلك الأطباء، في المنشأة التي تم إنشائها في أوغوزيلي في غازي عنتاب، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى 75 في المستقبل القريب.

نظرًا لأن العديد من المؤسسات الطبية المحلية قد توقفت عن العمل في أعقاب الزلازل، فمن المتوقع أن يلعب المستشفى الميداني دورًا رئيسيًا في ضمان مجموعة واسعة من الخدمات الطبية للسكان المحليين.

ووصلت خيام طبية ومعدات أخرى يوم الثلاثاء إلى الموقع بعد نقلها على متن طائرة حكومية يابانية من اليابان إلى جنوب تركيا. ثم باشر الفريق بالعمل على إنشاء المستشفى الميداني على أرض مدرسة محلية.

يمكن للمرفق علاج المصابين في الزلازل، وكذلك المصابين بأمراض مزمنة. كما أنها مزودة بالمواد اللازمة للطاقم الطبي لإجراء الجراحة أو غسيل الكلى.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)