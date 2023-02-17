اليابان تخفف القواعد للترحيب بالمزيد من العمال الأجانب المهرة

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) -- قالت الحكومة اليابانية يوم الجمعة إن اليابان ستخفف الظروف لبعض الرعايا الأجانب للحصول على وضع الإقامة في البلاد في محاولة لاستقبال المزيد من العمال ذوي المهارات العالية من الخارج، بما في ذلك الباحثين والمهندسين.

ستمنح الحكومة اليابانية إقامة لمدة خمس سنوات لأولئك الذين يستوفون المتطلبات الجديدة، مثل الحصول على دخل سنوي لا يقل عن 20 مليون ين.

تهدف الحكومة إلى إدخال النظام الجديد في أبريل/ نيسان حيث تتزايد المنافسة على العمال ذوي المهارات العالية على مستوى العالم.

بموجب النظام الحالي، يُمنح الرعايا الأجانب الذين حصلوا على قدر معين من النقاط بناءً على خلفيتهم التعليمية وتاريخهم في العمل ودخلهم السنوي وعوامل أخرى حالة التأشيرة ”المهنية عالية المهارة (i)“.

الأشخاص الذين يتم منحهم هذا الوضع مؤهلون للحصول على إجراءات تفضيلية، مثل الإقامة لمدة خمس سنوات.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)