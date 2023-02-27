زعماء مجموعة السبع يحذرون من دعم روسيا

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طوكيو- (جيجي برس) -- حذر زعماء مجموعة الدول الديمقراطية السبع الكبرى يوم الجمعة الدول الأخرى من تقديم الدعم للحرب الروسية على أوكرانيا بينما تعهدوا بتكثيف الدعم الدبلوماسي والمالي والعسكري لأوكرانيا.

وقال زعماء مجموعة السبع في بيان مشترك صدر بعد اجتماع عبر الإنترنت، في إشارة على ما يبدو إلى الصين، إن الدول الأخرى ”ستواجه تكاليف باهظة“ ما لم تتوقف عن تقديم الدعم المادي للعدوان الروسي.

أعاد قادة مجموعة السبع تأكيد التزامهم بتشديد العقوبات على روسيا. حضر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاجتماع الذي عقد في الذكرى الأولى للغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو، الذي رأس الاجتماع، إن دول مجموعة السبع ملتزمة بشدة بالحفاظ على النظام الدولي القائم على القواعد من خلال جعل روسيا توقف غزوها من خلال العقوبات.

أعرب كيشيدا، الذي يستضيف شخصيًا قمة مجموعة السبع في هيروشيما في مايو/ أيار، عن دعمه لجهود زيلينسكي المخلصة لتحقيق السلام.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)