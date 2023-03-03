بعد 12 من الكارثة: الاستعداد لتصريف مياه فوكوشيما المعالجة

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فوكوشيما - (جيجي برس) -- تجري الأعمال التحضيرية للإفراج عن المياه المعالجة في المحيط من محطة فوكوشيما للطاقة النووية رقم 1 التابعة لشركة تبيكو، والتي عانت من انهيار مفاعل ثلاثي منذ 12 عامًا.

أثناء القيام بأعمال إيقاف التشغيل، كان عمال المحطة يقومون بالاستعدادات لتصريف المياه المعالجة المخطط له، والذي من المتوقع أن يبدأ في الربيع أو الصيف في المحطة، والتي ضربها الزلزال والتسونامي الضخم في مارس/ آذار 2011 الذي ضرب شمال شرق اليابان بشدة.

عندما زار مراسل جيجي برس تلة داخل موقع المحطة في أواخر شهر يناير/ كانون الثاني، ظل مبنى المفاعل رقم 1 مكشوفًا، حيث تظهر الإطارات الفولاذية مكشوفة منذ انفجار الهيدروجين في وقت وقوع الحادث النووي.

لا يزال المفاعلان رقم 1 ورقم 2 يحتويان على حوالي 1000 مجموعة وقود نووي، بما في ذلك تلك المستنفدة.

على الرغم من أن شركة تبيكو تعمل على نقل مجموعات الوقود، إلا أنه لم يتم ملاحظة أي تقدم من خارج مباني المفاعل.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)