عضوة سابقة في قوات الدفاع الذاتي اليابانية تقاضي الحكومة للحصول على تعويض عن تعرضها للتحرش الجنسي

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رفعت عضوة سابقة في قوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية دعوى تعويض مطالبة بـ 11.7 مليون ين ضد الحكومة أمام محكمة طوكيو الجزئية يوم الاثنين، زاعمة أن قوات الدفاع الذاتي الجوية استجابت بشكل غير لائق لشكواها من التحرش الجنسي، حسبما قال محاميها في مؤتمر صحفي في نفس اليوم.

وفقًا للمحامي، بدأت تعاني من الإساءة الجنسية اللفظية المتكررة من قبل زميل لها بعد فترة وجيزة من تعيينها في قاعدة ناها في محافظة أوكيناوا في عام 2010، وطلبت المشورة من السلطات داخل القاعدة. ومع ذلك، قيل لها إن قوات الدفاع الذاتي الجوية لن تتعامل مع قضايا التحرش الفردية.

في عام 2016، رفعت دعوى قضائية ضد الرجل المعني في عاصمة أوكيناوا للحصول على تعويض.

رفضت محكمة ناها الجزئية طلب التعويض، لكنها وجدت أن ”هناك إمكانية كافية لتحديد أن هناك ملاحظات غير قانونية تنتهك الحقوق الشخصية“.

بعد صدور الحكم، قامت قوات الدفاع الذاتي الجوية بتوزيع مواد للتثقيف بشأن التحرش الجنسي في القاعدة مع ذكر اسم المرأة وتصويرها على أنها المخطئة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)