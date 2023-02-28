اليابان تعتمد عقوبات جديدة ضد روسيا

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) -- قررت الحكومة اليابانية اليوم الثلاثاء تنفيذ عقوبات جديدة ضد روسيا لغزوها أوكرانيا لتعزيز الضغط على موسكو بالتوافق مع المجتمع الدولي.

القرار الذي تم اتخاذه في اجتماع لمجلس الوزراء، يستند إلى اتفاق تم التوصل إليه خلال مؤتمر بالفيديو يوم الجمعة بين زعماء مجموعة الدول السبع الكبرى.

على وجه التحديد، قررت اليابان توسيع قائمة أهداف تجميد الأصول وتعزيز لوائحها التصديرية.

تضم القائمة حديثًا 112 فردًا ومنظمة، بالإضافة إلى بنك واحد وتسعة أفراد يُعتقد أنهم متورطون في ضم روسيا لمناطق شرق وجنوب أوكرانيا.

يستهدف حظر التصدير الياباني أيضًا 21 منظمة بما في ذلك شركة Wagner العسكرية الخاصة. كما قررت الحكومة حظر تصدير المواد المتعلقة بالطائرات بدون طيار.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)