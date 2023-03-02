بعد 12 عامًا من الكارثة: فوكوشيما تسعى لاستخدام ”الدورونز“ أثناء الكوارث

أخبار اليابان

فوكوشيما - (جيجي برس) -- تهدف محافظة فوكوشيما في شمال شرق اليابان، التي تضررت بشدة من زلزال وتسونامي مارس/ آذار 2011، إلى أن تصبح رائدة في استخدام ”الدورونز“ في الاستجابة للكوارث.

أنشأت جميع إدارات الإطفاء الـ 12 في فوكوشيما خططًا لتشغيل الدورونز في المواقع المتضررة من الأعاصير والزلازل والكوارث الأخرى.

كما أنشأت المحافظة أيضًا أكبر مرفق طيران تجريبي في اليابان لتطوير دورونز متقدمة.

وفقًا لقسم مكافحة الحرائق والسلامة التابع لحكومة المحافظة، فإن إدارات الإطفاء الـ 12 إما حصلت على دورونز أو أبرمت اتفاقيات مع مشغلي الدورزنز من القطاع الخاص بحلول أكتوبر/ تشرين الأول 2020.

اكتسبت الخطوة لاستخدام الدورونز زخمًا بعد إعصار هاغيبس في عام 2019، والذي تسبب في مقتل 40 شخصًا في المحافظة، بما في ذلك الأسباب ذات الصلة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)