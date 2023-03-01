تضاعف عدد الجزر اليابانية!

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) -- قالت هيئة المعلومات الجغرافية المكانية اليابانية يوم الثلاثاء إن اليابان لديها 14125 جزيرة، أي ضعف ما كانت عليه منذ عقود.

غطى الشكل الأخير الجزر التي تكونت بشكل طبيعي مع خط ساحلي يبلغ 100 متر أو أكثر، استنادًا إلى الخريطة الأساسية الرقمية للبلاد.

في عام 1987، قال خفر السواحل الياباني إن هناك 6852 جزيرة في البلاد.

تُعزى الزيادة الحادة إلى حد كبير إلى التقدم في تقنيات المسح بما في ذلك التصوير الجوي، مما جعل من الممكن قياس الخطوط الساحلية المعقدة للجزر الصغيرة.

ومع ذلك، لا يوجد تغيير في مساحة اليابسة الوطنية لليابان، لأن الجزر الجديدة قد تم احتسابها بالفعل كأرض.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)