نسبة إشغال الفنادق تصل إلى 70٪ من مستويات ما قبل الجائحة في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) -- أظهرت بيانات حكومية أولية، الثلاثاء، أن عدد الأشخاص الذين أقاموا في الفنادق ونزل الإقامة على الطراز الياباني ”ريوكان“ في اليابان في عام 2022 بلغ أكثر من 70٪ من المستوى في عام 2019، قبل تفشي فيروس كورونا.

أقام إجمالي تراكمي 453.97 مليون شخص في مرافق الإقامة هذه العام الماضي، بزيادة 42.9٪ عن عام 2021، وفقًا لإحصاءات الإقامة لوكالة السياحة اليابانية.

يُعتقد أن حملة التخفيضات على السفر التي نفذتها الحكومة على مستوى البلاد، والتي بدأت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، هي السبب الرئيسي في النمو.

ومن إجمالي مستخدمي الفنادق وريوكان في عام 2022، انخفض عدد اليابانيين بنسبة 9.0٪ من عام 2019 إلى 437.21 مليون، بينما انخفض عدد الأجانب بنسبة 85.5٪ إلى 16.76 مليون.

ومع ذلك، مقارنة بعام 2021، ارتفع عدد الأجانب بنحو أربعة أضعاف بفضل تخفيف إجراءات الحكومة لمراقبة الحدود العام الماضي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)