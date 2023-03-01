تدريبات مشتركة لمكافحة الإرهاب بين القوات اليابانية والجيش الهندي

أخبار اليابان

تاكاشيما - (جيجي برس) - عرضت قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية تدريباتها المشتركة لمكافحة الإرهاب مع الجيش الهندي لوسائل الإعلام يوم الثلاثاء.

بدأ تمرين دارما غارديان في وقت سابق من هذا الشهر في ميدان تدريب أيبانو التابع لقوات الدفاع الذاتى الجوية فى مدينة تاكاشيما بمحافظة شيغا غرب اليابان.

أطلقت اليابان والهند التدريب المشترك في عام 2018، بهدف تعزيز تعاونهما الثنائي. وأقيم التدريب في الهند في السنوات الثلاث الماضية، ويقام في اليابان هذا العام بناء على طلب الجانب الهندي.

يوم الثلاثاء، قام الجانبان بمحاكاة اقتحام مبان في منطقة حضرية كان يتحصن فيها إرهابيون. بعد أن قامت مروحية تابعة لقوات الدفاع الذاتى البرية بمسح المكان، عملت الوحدات اليابانية والهندية معًا لدخول ثلاثة مبان.

شارك ما مجموعه حوالي 120 من أفراد قوات الدفاع الذاتى البرية والجيش الهندى فى تدريب اليوم، ومراجعة إجراءات تبادل المعلومات والتأكد من سلامة المتفجرات.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)