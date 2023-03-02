كيشيدا يعترف بصعوبة توقع هجوم ضد اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) -- اعترف رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو يوم الأربعاء أنه من الصعب اكتشاف علامات هجوم ضد اليابان، فيما يتعلق باستخدام البلاد المحتمل لقدرات الهجوم المضاد.

وقال كيشيدا في اجتماع للجنة الميزانية بمجلس الشيوخ : ”في الواقع، من الصعب الكشف عن إطلاق صاروخ الضربة الأولى للخصم مقدمًا ومنع الهجوم“.

تتخذ الحكومة اليابانية موقفًا مفاده أنه يمكن استخدام قدرة الهجوم المضاد حتى قبل إطلاق صاروخ من قبل العدو، طالما تم التعرف على بدء الهجوم.

أشارت ملاحظة كيشيدا الأخيرة إلى أنه سيكون من النادر أن تمارس اليابان قدرة الهجوم المضاد بشكل استباقي.

وردا على سؤال عما إذا كانت القدرة على الهجوم المضاد تغطي هجوما من الطائرات المقاتلة التابعة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية، قال كيشيدا فقط ”يجب أن نفكر فيما إذا كانت تفي بالشروط (الثلاثة الجديدة) (لاستخدام القوة).

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)