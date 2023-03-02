الرئيس الكوري الجنوبي يصف اليابان بالشريك

أخبار اليابان

سيؤول- (جيجي برس) -- قال رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول الأربعاء أن اليابان أصبحت ”شريكا“ لبلاده.

وقال يون في كلمة ألقاها في حفل إحياء الذكرى الـ 104 للحركة الكورية المستقلة في الأول من مارس / آذار ضد اليابان: ”لقد تحولت اليابان من معتد عسكري في الماضي إلى شريك يشاركنا نفس القيم العالمية“.

وبحسب النسخة الإنكليزية من الخطاب المنشور على موقع المكتب الرئاسي على الإنترنت، فإن ”كوريا (الجنوبية) واليابان تتعاونان اليوم في قضايا الأمن والاقتصاد. كما نعمل معًا لمواجهة التحديات العالمية“.

كما شدد على أهمية التعاون بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان. وقال إن مثل هذا التعاون الثلاثي ”بات أكثر أهمية من أي وقت مضى للتغلب على أزمات أمنية من بينها تنامي التهديدات الكورية الشمالية والأزمات العالمية المتعددة“.

ولكن يون لم يتطرق لقضية العمالة إبان الحرب التي وترت العلاقات بين بلاده واليابان.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)