تلميذ يطعن أستاذه بسكين في محافظة سايتاما اليابانية

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سايتاما - (جيجي برس) -- قالت الشرطة المحلية إن صبيًا يبلغ من العمر 17 عامًا هاجم مدرسًا بسكين في مدرسة ثانوية في تودا بمحافظة سايتاما، يوم الأربعاء.

وقالت شرطة محافظة سايتاما إن المشتبه به، وهو طالب في مدرسة ثانوية من حي أوراوا في مدينة سايتاما، شمال طوكيو، اعتقل متلبسا للاشتباه في محاولته القتل.

وأشارت الإدارة إلى أن الصبي اعترف بالهجوم، وأخبر الشرطة أنه يريد قتل أي شخص يمكنه أن يقتل.

وقالت مصادر استقصائية إنه ألمح أيضا إلى صلته بسلسلة من الحالات التي تم فيها العثور على جثة قط مقطعة في مدينة سايتاما الشهر الماضي.

في 13 فبراير/ شباط، تم العثور على أرجل قطة على مقعد في حديقة أراكاوا سايكو. كما تم اكتشاف أجزاء جسم القط لاحقًا في مدرسة ابتدائية ومواقع أخرى.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)