الاستشارات الخاصة بقضايا ”الانتقام الإباحي“ تصل إلى رقم قياسي في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) -- أظهرت بيانات وكالة الشرطة الوطنية يوم الخميس أن عدد الاستشارات مع الشرطة اليابانية بشأن ”الانتقام الإباحي“ في عام 2022 ارتفع بمقدار 100 حالة عن العام السابق لتصل إلى 1728 حالة، مسجلة بذلك رقماً قياسياً للعام السادس على التوالي.

يشير مصطلح الانتقام الإباحي إلى عملية نشر صور أو مقاطع فيديو عارية أو جنسية لشحص ما عبر الإنترنت من دون موافقة. غالباً ما يكون الجاني شريكاً سابقاً يحصل على صور أو مقاطع فيديو في سياق علاقة سابقة، ويهدف إلى العار والإذلال العلني للضحية، انتقاماً لإنهاء العلاقة. ومع ذلك، فإن الجناة ليسوا بالضرورة شركاء أو شركاء سابقين، والدافع ليس هو الانتقام دائمًا.

الانتقام الإباحي محظور قانونا في اليابان منذ عام 2014.

من إجمالي حالات الاستشارة ، تضمنت 726 حالة، أو أكبر مجموعة، ضحايا في العشرينات من العمر. وتبع هؤلاء الذين تبلغ أعمارهم 19 عامًا أو أقل 475 حالة.

كانت هناك سبع حالات استشارة شملت ضحايا في السبعينيات من العمر أو أكبر.

من بين جميع الضحايا، كان أكثر من 80٪ من النساء، بينما قفزت نسبة الضحايا الذكور 2.6 ضعف من أربع سنوات مضت.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)