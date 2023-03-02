إيلون ماسك يحذر العالم من مشكلة انخفاض عدد السكان التي تعاني منها اليابان

أخبار اليابان

وادي السيليكون - (جيجي برس) -- أشار إيلون ماسك إلى انخفاض عدد سكان اليابان في تغريدة على موقع تويتر مرة أخرى يوم الأربعاء، محذراً من أن ”بقية العالم يتجه لنفس المصير“.

قال مالك شركة تويتر الملياردير نقلاً عن تقرير أمريكي عن البيانات الأولية لوزارة الصحة اليابانية التي تظهر أن عدد الأطفال المولودين في اليابان في عام 2022 انخفض إلى أدنى مستوى ليصل إلى 800 طفل لأول مرة منذ أن أصبحت هذه البيانات متاحة في عام 1899.

ليست هذه هي المرة الأولى التي يغرد فيها ماسك عن انخفاض عدد السكان في الدولة الآسيوية.

في مايو/ أيار من العام الماضي، نشر ماسك تغريدة سلطت عليها الأضواء كثيرًا قائلاً: ”ما لم يتغير شيء ما ليتجاوز معدل المواليد معدل الوفيات، ستختفي اليابان في النهاية. وستكون هذه خسارة كبيرة للعالم“.

في تغريدة في أغسطس/ آب الماضي ، قال ماسك ، ”الانهيار السكاني بسبب انخفاض معدلات المواليد هو خطر أكبر بكثير على الحضارة من الاحتباس الحراري“.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)